Luísa Sonza é atacada por nascimento prematuro de filho de Whindersson Nunes

A cantora Luísa Sonza tem sido alvo de críticas nas redes sociais após o filho do ex da cantora, Whindersson Nunes, nascer prematuro, aos seis meses, nesse domingo (30). Segundo alguns internautas, a volta aos holofotes da polêmica envolvendo o término dos dois teria sido motivo do parto precipitado da estudante de Engenharia, Maria Lina Deggan.

No início de maio, Luísa Sonza fez um longo desabafo em sua rede social, afirmando que há um ano vem recebendo ataques de internautas que afirmam que o motivo do término do casamento deles teria sido traição. Já o humorista declarou pela primeira vez que não houve traição e que ele terminou.

“Quando eu vi a Luísa Sonza voltando com o assunto de término de casamento com aquele show todo dela. Eu sabia que o Whindersson e, principalmente, a Maria ia receber hate. Ela deveria ter ficado na dela, mas gosta de aparecer. Com isso o povo foi atacar a Maria e deu no que deu”, comentou um perfil no Twitter.

“O que mais me deixa p*to nessa parada do Whindersson é a galera reclamar dos ataques que a Luisa Sonza sofria e fazer o mesmo com o Whindersson e a esposa. ‘Ai mas os ataques não tinham o mesmo peso’, tem nada, po, vai falar isso pra mulher do Whindersson com o bebê prematuro”, escreveu outro internauta.