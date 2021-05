Luísa Sonza diz ser mão de vaca: 'Mais rica, mais pão duro'

Luísa Sonza não tem vergonha de admitir que gosta de economizar. Após ter o celular danificado, ela chegou a participar de um sorteio pelas redes sociais para tentar ganhar outro aparelho. Ela deixou bem claro ser do tipo "mão de vaca".

Pelo Twitter, a cantora contou que, quanto mais dinheiro ganha, mais quer poupar. Em algumas interações com os fãs, ela garantiu que fecha a mão com gastos que considera fúteis.

Eu sou mão de vaca com coisas q acho fútil, agr c comida e essas coisas não https://t.co/qJtZAka8EB — LUÍSA SONZA (@luisasonza) May 27, 2021

Toda a conversa começou quando a famosa revelou que não foi a felizarda que ganhou um celular em um sorteio promovido por Fiuk.

Ela afirmou que não queria gastar com um novo aparelho celular. "Comprei o celular novo, desgraça cara da p****. Não ganhei o sorteio do Fiuk. Que ódio. EU TÔ COM ÓDIO", desabafou ela nas redes sociais.

comprei o iPhone novo disgraça cara da porra n ganhei o sorteio do fiuk — LUÍSA SONZA (@luisasonza) May 27, 2021

Depois, ela ainda atribuiu a “característica” ao seu mapa astral. "Lua em touro, tem algo a ver? Quando mais rica fico, mais pão dura fico", afirmou.