Luísa Sonza aponta machismo contra Anitta em fala polêmica do diretor do clipe

Um dos diretores do videoclipe do hit de sucesso “Modo Turbo” e dono da produtora Alaska Filme, Marco Lafer, usou o seu perfil do Instagram na tarde desta quinta-feira (24), para disparar críticas contra o comportamento de Anitta, uma das participantes do single junto com Pabllo Vittar e Luísa Sonza.

LEIA MAIS:

Hit 'Modo Turbo' de Luísa Sonza em parceria com Anitta e Pabllo Vittar é sucesso na web

“O que posso dizer é que a gente discorda completamente da conduta profissional da Anitta. Nunca destratei ninguém da minha equipe, simplesmente não entendo por que alguém escolhe deliberadamente tratar mal as pessoas”, afirmou Marcos, ao responder uma caixinha de perguntas no Instagram.

Em outro story, Lafer alfinetou a cantora e revelou qual parte foi mais complicada de produzir. “Lidar com o ego e a falta de caráter de uma celebridade em específico”, escreveu.

Poucos minutos depois, a cantora Luísa Sonza usou o Twitter para rebater o comentário do diretor. Anitta também comentou o post da parceria de single e com deboche se desculpou por ter indicado o trabalho de Lafer.

Estou desapontada com o posicionamento e a falta de profissionalismo da produtora Alaska filmes. Sabemos como homens se sentem quando uma mulher bem sucedida e poderosa se impõe e é clara com o que ela quer, infelizmente. — Luísa Sonza #MODOTURBO (@luisasonza) December 24, 2020