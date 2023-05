Luisa Mell some da internet há um mês após polêmica envolvendo instituto

Nesta segunda-feira, 29, completa um mês que a organização que levava o nome de Luisa Mell virou Instituto Caramelo. Depois de tanta polêmica na época e exposição nas redes sociais, Luisa postou um posicionamento e sumiu das redes sociais, ela retornou apenas para fazer uma homenagem para Rita Lee.

A publicação em que ela falava sobre a mudança do nome da organização foi apagada pela ativista.

No dia 28 de abril, ocorreu a troca de nome da ong e Luisa disse não ter sido comunicada. Depois disso vieram as acusações, e o Instituto Caramelo se posicionou dizendo que foi com o propósito de "despersonificar o trabalho e separar posturas e interesses individuais do propósito do grupo".

E teve mais, a ong postou outras acusações: "Ao contrário do que muitos pensam, a Luisa nunca colocou dinheiro algum no instituto. Nenhuma doação sequer. Foi dinheiro das outras pessoas do grupo e de doações que fizeram as coisas funcionar ao longo desses anos. Vocês podem comprovar isso facilmente solicitando a ela que mostre qualquer depósito dela para o instituto".

Começou o bafafá na internet, e no dia seguinte, em 29 de abril, Luisa apareceu para falar sobre si: "Meu ex-marido sempre fez doações. Eu nunca tive salário no instituto. Mas, a partir do momento em que descobri parcerias feitas em meu nome, sem a minha autorização, com condições absurdas… resolvi não delegar mais tanto. Aí, virei inimiga. Tendo que ouvir em assembleias extraordinárias que qualquer player poderia me substituir porque eles já tinham a estrutura. E, diante da minha postura, de não aturar mais nada que não tivesse minha pré-autorização, visto que usavam o meu nome e a minha imagem, fui vítima de um golpe em que mudaram o regime de governança para que eu não pudesse decidir mais nada".

Depois disso, ocorreram ameaças de processos, de ambos os lados. E Luisa apareceu apenas no velório de Rita Lee. Porém, muitos fãs cobram pelo aparecimento da ativista nas redes sociais.