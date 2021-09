'Destruíram meu amor próprio', desabafa Luisa Mell sobre lipo sem consentimento

Luisa Mell usou suas redes sociais para fazer um longo desabafo sobre perdão. No post, ela relembrou a lipoaspiração a qual foi submetida sem seu consentimento e revelou que vem tendo dificuldade para perdoar.

"Sempre tive facilidade em perdoar. Até esqueço o q me fizeram. Achava uma qualidade. Mas este ano Não. Como perdoar se a dor ainda é viva? Tive o ano mais triste da minha vida. Ainda estou lutando para sobreviver ao horror que me fizeram. Como vou conseguir perdoar se ainda dói tanto? Se ainda choro qd me olho? Destruiram meu amor próprio pq eles acharam que eu podia ficar melhor", começou ela no seu texto. Confira o desabafo:

Em julho, a ativista contou que foi vítima de violência médica. Na ocasião, ela se submeteu a um procedimento, mas, quando acordou, descobriu que foi feita uma lipoaspiração em suas axilas, mesmo sem sua solicitação ou autorização.

A publicação ganhou empatia dos seus seguidores, muitos mandaram mensagens de conforto para a defensora da causa animal, que recentemente anunciou seu divórcio. "Perdoar não é aceitar o que te fizeram, perdoar é libertar-se de um sentimento negativo", comentou uma fã.