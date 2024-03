Luciano Huck parabeniza entrada de primogênito na Universidade de Nova York

Luciano Huck, de 52 anos, parabenizou o primogênito, Joaquim, de 19 anos, pela aceitação na Universidade de Nova York (NYU). "Hoje é o dia dele. Pensem em um cara gente boa, carinhoso, inteligente, curioso, capaz de se virar em qualquer roda de conversa, querido por todos, com um humor só dele, boa companhia, amigo dos amigos e agora aluno da NYU", escreveu, na publicação feita no Instagram.

O filho de Huck e Angélica deve estudar agora em uma das universidades mais tradicionais e prestigiadas do mundo. A NYU foi fundada em 1831, com sede na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Segundo o site oficial, a universidade conta com alunos de 133 países diferentes e aceita menos de um a cada oito estudantes que aplicam para ingressá-la.

As taxas de matrícula e graduação passam dos 55 mil dólares por ano. "Ela conta com professores os que receberam as mais altas honras acadêmicas e é uma das principais produtoras de patentes e receitas de licenciamento entre as universidades dos EUA”, diz a instituição.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)