Lucas Lucco nega romance com Luan Santana

O cantor Lucas Lucco respondeu aos seguidores do Instagram sobre os rumores de que teria tido um relacionamento amoroso com Luan Santana. A versão divulgada por um perfil do Instagram, que ganhou espaço em alguns sites, afirma que os dois cantores mantiveram um namoro firme, mas escondido, por quatro anos, e que terminou porque Lucas teria que se casar com Lorena Carvalho a fim de preservar a carreira.

Os internautas estranharam o silêncio dos dois cantores sobre o assunto. Lucas quebrou o gelo ao responder um seguidor, no Stories do Instagram, no início da noite desta sexta-feira. 17: "Eu vi esse trem aí e vou falar procê um negócio: se eu gostasse de homem, cê já tava sabendo há muito tempo já. Tá doido! Cê não conhecem eu não. Hoje eu tô casado, graças a Deus, com um filho lindo". Ele e Lorena se casaram em agosto do ano passado e já têm um filho pequeno.

Ainda segundo o boato, Lucas e Luan manteriam um apartamento para encontros ocasionais para assistir filmes e tomar cerveja.

Lucas acrescentou: "Fofoca. Eles tentam ganhar engajamento usando essas histórias e tem gente que acredita. Outra coisa, se eu tivesse namorado Luan, cê acha que eu não ia contar pros outros, o Luan bonito daquele jeito?"

Em seguida, o cantor respondeu outro seguidor sobre a relação com o filho, que ainda é bebê. Ele demonstrou ser um pai derretido. Ele elogiou o pequeno, chamando-o de "especial" e "incrível" e ressaltou a emoção de ser recebido com o sorriso do filho quando chega em casa.

Luan Santana ainda não comentou o boato.