Lucas Lucco leva cachorro de rua pra casa: 'Não me mata, amor'

O cantor Lucas Lucco mostrou aos fãs que adotou um cachorro que encontrou em um posto de gasolina em Uberaba (MG). O artista explicou que o animal o fez lembrar de Uaiti, seu animalzinho de estimação que faleceu no ano passado. Na publicação nos stories, ele também pediu compreensão à esposa, Lorena Carvalho, que descobriria sobre o novo "filho" de quatro patas pelos vídeos.

"Gente, estava passando aqui em Uberaba, rapaz, não sei, enxerguei um negócio diferente no olhinho desse cachorro. Sempre brinco com os cachorros dos postos, todo posto tem. Mas esse aqui me lembrou muito o Uaiti", afirmou. "Em homenagem ao Uaiti, eu tô levando esse aqui para casa. Ele é uma gracinha, gente. Foi amor à primeira vista!"

"A Lorena vai saber que estou levando outro integrante pra família por este vídeo. Desculpa, amor, mas ao mesmo tempo sei que você vai entender", brincou.