Luan, sertanejo que agrediu a mãe, se pronuncia sobre briga: 'Usei reflexo para me defender'

O cantor sertanejo flagrado agredindo a mãe se pronunciou sobre o ocorrido em um programa de televisão. Gutierrez José, que usa o nome artístico de Luan e forma dupla com Marco, explicou que a progenitora Andréia teria bebido demais e acabou se descontrolando. Segundo ele, ao falar um pouco mais firmemente com a progenitora, ela partiu para cima dele e o artista teve o “reflexo para se defender”.

Ao Fofocalizando, Luan explicou que ele e a namorada tentaram controlar Andréia “de todas as formas”, já que ela estava bastante agitada. Após o ocorrido, ele disse ter socorrido a mãe e a levado ao hospital. “Ela está bem e conversamos normalmente”, afirmou o cantor durante a entrevista.

A mãe do cantor sertanejo utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto ainda no sábado (4). Andréia se culpou pela agressão que sofreu. “A culpa toda foi minha, eu tomo remédio controlado e exagerei um pouco na bebida, aí eu fui pra cima dele e ele foi se defender e ele acabou me empurrando, mas não foi porque ele quis”, afirmou.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade de Guapó. De acordo com o delegado André Veloso, Luan e sua mãe já foram chamados informalmente para prestar esclarecimentos na delegacia, porém, não compareceram. Os dois serão intimados formalmente para dar prosseguimento na investigação.