Luan Santana nega fama de ‘comportado’ e revela fazer sexo com garotas de programa

A fama de ‘menino comportado’, criada por muitos fãs de Luan Santana, não é compatível com a personalidade verdadeira do cantor. Aos 30 anos, o artista revelou já ter mantido relações sexuais com garotas de pograma. As informações são da Revista Quem.

Em entrevista ao podcast No Flow, o sertanejo foi questionado se já tinha ido a uma casa de swing, local em que há trocas entre parceiros. Na hora de responder a pergunta, Luan disse gostar de frequentar prostíbulos.

"Já fui em zona. Já fui em zona maneira e zona ruim. Meu sonho é ir numa muito ruim só para ficar olhando. Devem ter uns acontecimentos muito fod**. Mas, na maioria das vezes, acontece de não quererem que eu pague por eu ser o Luan Santana", afirmou.

Veja o vídeo completo: