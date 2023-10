Luan Santana confirma affair com Yasmin Brunet

Luan Santana abriu o jogo sobre o envolvimento com Yasmin Brunet após os artistas serem vistos curtindo o Festival ‘The Town’, em setembro, e no show do cantor The Weeknd, em São Paulo, na última terça-feira (10).

Em entrevista ao colunista Léo Dias, o cantor afirmou já ter ficado com a influenciadora, que é amiga de sua irmã, Bruna Santana. “Eu vi notícias que a gente estava namorando [...] A Yasmin é amiga da minha irmã. Sim, ficamos”, disse ele, sem dar muitos detalhes.

O cantor terminou o noivado com a modelo Izabela Cunha em maio deste ano. Já Yasmin Brunet está solteira desde o fim do casamento com o surfista Gabriel Medina, em 2022. No bate-papo, Luan também falou abertamente sobre aventuras na vida sexual, como ter feito relações em lugares inusitados, incluindo o capô de um carro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da Coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)