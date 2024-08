Luan Pereira passa mal e deixa o palco antes de fim do show

O cantor Luan Pereira deu um susto no público esperando pela sua apresentação no Festival de Barretos, nesta quinta-feira (15). O artista deixou o palco antes do previsto e não conseguiu finalizar o show.

Luan disse que estava sentindo tonturas e que sairia do palco direto para o hospital. Ele pediu desculpas pela "falta" do show, e disse que, se voltasse a Barretos, faria um show de seis horas para compensar.

O cantor era uma das atrações principais da data. Antes de subir ao palco, ainda à tarde, ele postou stories dizendo que tinha se sentindo mal durante a noite por causa de ansiedade, havia tomado soro na veia e tinha conseguido se recuperar.

Luan chegou a ser atendido pela equipe médica da Festa do Peão de Barretos antes da apresentação. "Doutor Paulino deu aquela forçona gigante pra gente, me tacaram remédio e agora tô zero bala", disse.