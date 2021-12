Lexa usa vestido de cristais de R$ 10 mil na Unidos da Tijuca

Lexa se apresentou como rainha da bateria da Unidos da Tijuca, na quadra da escola carioca, no último domingo, 12, no Rio de Janeiro. A cantora ostentou com um belo vestido dourado, cravejado com 6 mil cristais e avaliado em R$ 10 mil.

Lexa rainha da bateria Unidos da Tijuca Daniel Pinheiro/AgNews Daniel Pinheiro/AgNews Daniel Pinheiro/AgNews Daniel Pinheiro/AgNews Daniel Pinheiro/AgNews Daniel Pinheiro/AgNews Daniel Pinheiro/AgNews Daniel Pinheiro/AgNews Daniel Pinheiro/AgNews

Pela primeira vez, a cantora e a mãe, Darlin Ferrattry, se apresentaram juntas como rainhas da bateria. Darlin comanda os ritmistas da Império Serrano.

Darlin gastou mais do que a filha e usou um vestido com plumas e sete mil cristais Swarovski na cor verde, idealizado pelo stylist Pedro Agah. O vestido dela é avaliado em R$ 17 mil reais.

Além do Império Serrano, também se apresentaram as baterias da Casa Verde, do carnaval de São Paulo, e as do carnaval carioca, Acadêmicos do Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense, Estácio de Sá e Unidos de Vila Isabel.