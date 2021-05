Leonardo ganha neta: Maria Alice, filha de Zé Felipe e Virgínia Fonseca

A influencer digital Virgínia Fonseca deu a luz à primeira filha com o cantor e compositor Zé Felipe, neste domingo, 30, em Goiânia. A neta do sertanejo Leonardo ganhou o nome de Maria Alice. Os pais ainda não postaram imagens da bebê.

Zé Felipe e Virgínia iniciaram o relacionamento em 2020 e se casaram há dois meses.

"Que sensação. Só quem é pai sabe. Que amor... Nossa! Que fumaça! É f...! Quando você pega no colo, aí você sabe o que é amor de verdade. Se eu ficar aqui, faço 350 mil Stories e não consigo explica pra vocês", postou Zé Felipe em vídeo no Instagram, bastante emociondo com o nascimento da filha.

Virgínia compartilhou vários detalhes da gravidez e da decoração do quarto da criança com os seguidores nas redes sociais, ao longo da gestação.

Ela também deixou vídeos gravados antes de entrar na sala de parto. "Se esse story tá subindo, é porque deu tudo certo. Maria Alice tá aqui com a gente com muita saúde. Agora, a gente vai estar curtindo ela e, amanhã, na segunda-feira, a gente mostra a Maria Alice pra vocês", garantiu.