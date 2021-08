Lázaro Ramos e Taís Araújo recriam foto de Beyoncé e Jay-Z em histórica campanha da Tiffany

O casal Lázaro Ramos e Taís Araújo decidiu recriar uma foto de Jay-Z e Beyoncé feita para uma campanha da grife de joias Tiffany. A foto original viralizou depois que cantora norte-americana postou em suas redes sociais, na segunda-feira, 23.

"Já que vocês marcaram a gente o dia todo hoje no post da @beyonce e do #JayZ, a gente resolveu fazer a nossa versão pra mostrar que aqui também é sobre amor!", escreveu Lázaro na legenda recriada. Confira:

Na foto original, Beyoncé aparece usando o incônico diamante da grife de joias Tiffany, sendo a quarta pessoa a usá-lo na história da marca. A peça tem 128,54 quilates e foi encontrada na África do Sul em 1877; é avaliada em R$ 160 milhões.

Beyoncé também foi a primeira mulher negra a usar o diamante. A última vez que ele deu as caras foi durante a cerimônia do Oscar em 2019, usado por Lady Gaga. Com Beyoncé, essa também foi a primeira vez que a joia apareceu em uma campanha da marca.