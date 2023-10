Larissa Santos e Mussi viajam juntos para Fernando Noronha

Larissa Santos e Rodrigo Mussi foram vistos juntos em Fernando de Noronha nos últimos dias. Os ex-BBBs haviam trocado beijos no São João da Thay, em junho. O jornal Extra informou que Mussi e Larissa "despistam" sobre um suposto romance. Eles não foram fotografados juntos em Noronha, mas publicaram fotos no local.

Ao ser procurada pelo portal UOL, Larissa negou qualquer envolvimento recente com Mussi. "Não está rolando nada. Ficamos apenas uma vez, há alguns meses. Somente aquela vez que saiu na mídia, e nunca mais aconteceu. Fui a trabalho para Noronha, e me diverti também com os meus amigos", declarou.

Em junho, após beijar Larissa, Rodrigo Mussi confidenciou ter ficado encantado pela moça. "A Lari é uma pessoa fantástica, com uma energia surreal [...] Todo mundo que tiver essa oportunidade se dê essa oportunidade de conhecer mais ela", falou. Rodrigo Mussi não respondeu sobre o possível novo envolvimento com Larissa.