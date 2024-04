Larissa Manoela fala sobre reconciliação com os pais: 'A paz é o principal'

Após oito meses desde o rompimento com os pais, Larissa Manoela falou sobre a possibilidade de reconciliação com Silvana Taques e Gilberto Elias. "A paz é o principal, a gente está falando sobre amor, sobre paz, sobre alegria, sobre recomeço", revelou a artista ao falar sobre a relação com os pais, para o site Conexão Internet.

A famosa Maria Joaquina, de "Carrossel", ressaltou que, pelos pais, só tem nutrido sentimentos positivos: "Eu acho que o mais importante é seguir pelo caminho do amor, e querer sempre prosperar, ser sempre melhor que nós mesmos e nos desafiar e poder fazer o que a gente gosta".

Ainda no tópico 'família', agora falando sobre o casamento, Larissa revelou se pretende ter filhos com o marido, o ator André Luiz Frambach, com quem está casada há quatro meses. "Obviamente está nos nossos planos. Nosso maior sonho como casal, mas a gente sabe que tem que curtir outras fases ainda antes dos filhos."

A atriz ressaltou que no momento está aproveitando o matrimônio, mas que ainda é muito cedo para pensar em crianças.