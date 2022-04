KLB anuncia turnê comemorativa de 20 anos e já tem data para show em Belém

A banda KLB anunciou no programa Altas Horas, do último sábado (16), que vai retornar aos palcos para uma turnê comemorativa “20 +2 Experience”. Os irmãos Kiko, Leandro e Bruno vão abrir a turnê em São Paulo, dia 11 de junho e já tem data marcada para o show do KLB em Belém, que será no próximo dia 4 de setembro, na sede campestre da Assembleia Paraense.

VEJA MAIS

Pelo Instagram, o trio compartilhou as datas dos shows e avisou que o “reencontro” com os fãs está próximo. Os ingressos começarão a ser vendidos, no próximo dia 28 de abril, às 15h. Confira:

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)