Kevinho prepara jantar romântico, mas esquece de comprar a comida

O cantor Kevinho decidiu comemorar um ano de namoro com Gabriela Versiani com uma mega surpresa. O funkeiro decorou toda a casa e preencheu o ambiente com pétalas de rosas. Mas o plano todo quase foi por água abaixo, como o cantor relatou em suas redes sociais.

O músico acabou se esquecendo do principal para o jantar: a comida. “Eu lembrei de fazer tudo isso, toda essa surpresa, mas esqueci do principal: a comida. Vamos pedir em um aplicativo”, disse ele. “Vacilei, fiquei tão nervoso de tudo dar certo e esqueci a comida”, declarou ainda. Após a surpresa, Gabriela contou aos fãs que não se importava. O casal pediu hambúrgueres e festejou.

Ela presenteou o amado com uma pulseira da Louis Vuitton, avaliado em R$ 1,7 mil, e disse, depois de encontrar toda a casa decorada, ela brincou: “[Meu presente] Ficou humilde perto do seu, mas foi de coração”.