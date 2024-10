Justin Timberlake cancela show por problema de saúde

O cantor Justin Timberlake precisou adiar um show devido a um problema de saúde. Um comunicado foi divulgado nesta terça-feira (08).

De acordo com TMZ, o artista precisa lidar com as sequelas do acidente de carro que sofreu em junho. Justin foi preso em junho por dirigir embriagado, na ocasião. Ele citou que sofreu uma lesão e evitou entrar em detalhes sobre a situação.

Fontes da publicação, disseram que ele acionou um médico para tratar seu tornozelo.

"Sinto muito por adiar o show de hoje à noite. Tenho uma lesão que me impede de me apresentar. Estou muito decepcionado por não poder ver todos vocês, mas estou trabalhando para reagendar o mais rápido possível. Prometo compensar e dar a vocês o show que todos merecem. Obrigado, pessoal, pela compreensão. Agradeço sempre o apoio de vocês", escreveu Justin em seu perfil no Instagram.

Os internautas demonstraram preocupação com o estado de saúde do artista, que não voltou a se manifestar sobre o assunto. "O que aconteceu, gente? Alguém me fala", questionou uma fã. "Espero que você tenha uma recuperação rápida", seguiu mais um. "Ai meu Deus, deve ser algo sério para ele cancelar um show", sugeriu outro perfil. "Lesão não é brincadeira, mas espero que você se recupere logo e continue fazendo o que você ama",