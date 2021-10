Juliette revela que prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB 21 já está quase acabando

Durante uma brincadeira feita no canal do Youtube das Lojas Americanas, Juliette Freire, vencedora do BBB 21, revelou que o prêmio de R$ 1,5 milhão já está quase acabando.

No vídeo, a influencer descobriu e respondeu várias perguntas que os internautas andam pesquisando no google, entre elas, uma que falava sobre o prêmio do programa. "Não acabou, mas tá perto. Eu comprei a casa dos meus irmãos, estou construindo a do meu pai e por enquanto só. Mas eu quero usar todo esse dinheiro do prêmio pra minha família. Daqui a pouco acaba [o dinheiro] porque eu vou fazer tudo que tiver direito”, revelou ela.

Juliette, ao lado do Gil do Vigor, foi uma das protagonistas da edição de 21 do reality e garantiu mais de 30 milhões de seguidores no Instagram antes mesmo da sua saída do programa. Ela fechou contrato com inúmeras marcas famosas e vem fazendo sucesso no meio da publicidade, além de se lançar como cantora.