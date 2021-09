Juliette Freire tem registro de atriz negado pelo Sindicato dos Artistas

A campeã do “Big Brother Brasil 21” Juliette Freire teve negado o pedido para ter o registro de atriz pelo Sindicato dos Artistas. As informações foram divulgadas pela colunista Fábia Oliveira que informou que há intenção em colocar a paraibana para fazer uma participação no remake de "Pantanal". Para ser contratada Juliette precisa do registro profissional, o chamado DRT. A TV Globo negou as informações.

O presidente do Sindicato dos Artistas, Hugo Gross, confirmou à Fábia a equipe de Juliette fez a solicitação do DRT online há cerca um mês e meio. Gross afirmou que foi um processo de tramitação normal, via email, mas foi negado. Hugo declarou que não pôde liberar o registro porque a ex-BBB não tem trabalhos suficientes que comprovem a atuação dela seja atriz. "O documento enviado pela equipe de Juliette, com objetivo de comprovar seus trabalhos como atriz, tinha apenas imagens da cantora fazendo comerciais para algumas lojas, após sua saída do "BBB", explicou Hugo à coluna.

A equipe da paraibana ainda pode realizar uma "solicitação especial" ao sindicato. Nesta solicitação especial, a emissora paga 20% do cachê para o sindicato dos artistas para que o órgão libere uma autorização específica para um determinado papel. Gross disse não ter informações sobre um papel de Juliette em "Pantanal".