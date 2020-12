Juliana Paes encanta seguidores com ensaio de vermelho

Juliana Paes arrasou ao oferecer uma “espiadinha básica” em um ensaio. “Spoilerzin... #rouge”, escreveu ela, com vestido vermelho, divulgando também um dos cliques, feitos por Fernando Tomaz, em preto e branco.

Em outras imagens, a atriz de 41 anos de idade aparece com um body de renda vermelho e uma saia de tule. Juliana contou com cabelo e make por Krisna Carvalho, estilo por Yan Acioli.

Atualmente a atriz está no ar com a reprise especial de A Força do Querer, que assumiu o horário das 9 durante a pandemia do novo coronavírus, enquanto Amor de Mãe tem previsão de retorno à telinha para 2021.

Recentemente, Juliana Paes presenteou os fãs com algumas de suas últimas fotos nas Ilhas Maldivas. A atriz posou na piscina do hotel de luxo em que estava hospedada no paraíso asiático e compartilhou as imagens em seu Instagram. “Piscininha, amor! Tchau, Malvidas”, se despediu ela, que tem dividido com os seguidores sua viagem de férias.

A atriz reencontrou os filhos após chegar de viagem e compartilhou em sua rede social o emocionante abraço. “O bom de viajar é voltar pra casa! É amor demais”, disse a atriz, com vídeo de mãos dadas, pulando e abraçando os dois filhos, Pedro, de 9 anos, e Antônio, de 7, ambos de seu casamento com o empresário Dudu Baptista.