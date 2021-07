Juju Salimeni revela que crise de ansiedade interfere na boa forma

A apresentadora e modelo fitness Juju Salimeni contou no Instagram Stories na noite da terça-feira (20) que foi difícil manter sua dieta regrada nos últimos dias depois de encarar uma grave crise de pânico e ansiedade.

“Gente, no fim de semana, eu comentei com vocês que por causa da crise de ansiedade que eu tive na semana passada... Quem me acompanha aqui deve ter visto os Stories... Eu passei por uma semana bem difícil... Foi bem tenso, na verdade.... Eu tive crise de pânico mesmo, foram dias terríveis, que eu nem consegui sair de casa”, contou.

Juju revelou estar com uma fome fora do normal. “Por conta da ansiedade ficou muito difícil conseguir seguir a dieta. Estou com uma fome muito fora do normal, fome de comer coisas fora da dieta. Está muito difícil conseguir comer aquilo que eu posso”, entregou.