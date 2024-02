Juju Salimeni aparece seminua em ensaio de Carnaval

Juju Salimeni agitou as redes sociais nesta quarta-feira (7) ao compartilhar um ensaio fotográfico em seu Instagram. Aos 37 anos, a musa fitness esbanjou toda sua beleza e boa forma em cliques onde aparece seminua, exibindo um corpo escultural e bronzeado.

"É Carnaval, Brasil", escreveu na legenda. A modelo aparece com acessórios de brilhantes, luvas, meia arrastão e 'tapas sexy'.

O noivo de Juju, Diogo Basaglia, não poupou elogios nos comentários. "Perfeita, minha rainha", escreveu o atleta. A ex-BBB Ivy Moraes também se rendeu à beleza da modelo. "Sabe brincar não?", comentou.

Juju Salimeni está pronta para desfilar no Carnaval 2024, com seu retorno ao Sambódromo paulista como rainha de bateria da Barroca Zona Sul. Com uma trajetória de 13 anos de desfiles, Juju revelou estar ansiosa e extremamente feliz por voltar à passarela do samba após dois anos afastada.

"Eu desfilo há 13 anos, mas fiquei dois sem desfilar. Esse é meu retorno, então estou muito feliz e ansiosa. Tenho um grande amor por essa festa e pelo trabalho dos sambistas e da comunidade", disse a modelo em entrevista à revista Quem.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)