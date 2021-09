Jovem que viralizou com meme abandonou os estudos e caiu em depressão

Lara da Silva, a garota que viralizou na internet em 2015 e ficou conhecida pelo meme 'Já acabou, Jéssica?', teve sua vida afetada e mudada completamente após as imagens bombarem na web. Com apenas 12 anos na época, ela enfrentou várias brincadeiras de mal gosto que a fizeram cair em um quadro de depressão e até largar os estudos. As informações são do portal UOL.

Atualmente, Lara está com 18 anos e, durante uma entrevista, contou sobre o período complicado que enfrentou ao lado da família. "É uma coisa que eu ainda não aceitei totalmente. Se eu parar pra pensar demais nisso, me faz mal. Não é algo que eu goste, mas é uma coisa que aconteceu, não tem como voltar atrás", diz Lara. Ela ainda conta que parou de sair à rua sozinha ou com a família, pois sempre ouvia comentários sobre o vídeo.

A rotina de Lara mudou completamente. Ela passou a ficar mais tempo em casa. "O que eu mais gostava de fazer era dormir e arrumar a casa. Comecei a viver em casa e resolvendo coisas com a minha mãe, que me levava com ela para sair um pouco", diz a jovem. Tudo piorou quando a mãe da garota percebeu os cortes e machucados no corpo da filha. "Depois da primeira vez, virou um vício. Passei a me cortar cada vez mais fundo e em mais lugares. Quando acontecia alguma coisa, como quando via alguém debochando de mim na rua ou acontecia algo que me deixava triste, eu me cortava", relata.

(Reprodução: Arquivo Pessoal)

Após fazer todos os relatos sobre o momento difícil de sua vida, Lara conta que faz tratamento para superar tudo e que espera que as pessoas não comentem mais sobre o vídeo. "É raro que eu seja reconhecida nas ruas atualmente, mas se isso acontecer e se fizerem comentários ruins, tento ignorar”, afirma. Ela trabalha como auxiliar de limpeza e cuidadora de idosos. No futuro, planeja cursar farmácia ou enfermagem. "Gosto de cuidar de pessoas doentes", diz.