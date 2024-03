Jojo Todynho teria se emocionado com ligação de Jair Bolsonaro, afirma colunista

Vereadora Jojo Todynho? A campeã da Fazenda 12 teria recebido, inesperadamente, uma ligação do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com uma proposta surpreendente.

De acordo com informações do colunista Erlan Barros, do ‘Em Off’, a carioca chegou a chorar de tanta emoção com o convite de Bolsonaro para se candidatar a vereadora pela cidade do Rio de Janeiro nas próximas eleições, que acontecem em outubro deste ano.

Ainda segundo ele, pessoas próximas da acadêmica de Direito falaram que ela ficou tocada, chorou, mas acabou negando a proposta. Jojo teria contado ao político que pretende se candidatar a deputada estadual em 2026.

Além disso, a estrela teria afirmado que apoiará um candidato a vereador nas disputas eleitorais deste ano, com a intenção de receber o mesmo apoio dessa pessoa, quando chegar a sua vez. Procurada, a assessoria da artista disse não saber se Jojo chegou mesmo a receber uma ligação de Bolsonaro.

No entanto, nesta quinta-feira (29), a influenciadora digital publicou uma foto nos stories do Instagram, em uma ligação com a avó. Segundo os internautas, ela estaria ironizando a publicação.

"A melhor ligação que existe", escreveu Jojo.

