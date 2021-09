Jojo Todynho esbanja look e lance de cabelos longos

Jojo Todynho estava maravilhosa e esbanjou um vestido com mix de estampas. A famosa completou o look com uma lace de cabelos longos e lisos e uma maquiagem que ressaltou o sorrisão.

Na publicação, a cantora colocou apenas um coração verde, cor do modelito escolhido para a night.

Nos comentários, os fãs encheram a funkeira de comentários positivos: "Merecedora", "que luz, que linda", "gata", "maravilhosa", "bonitona", elogiaram.