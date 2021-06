Joelma fica com sequelas após covid-19 e situação causa choque: ‘Inchada, como se fosse obesa’

Joelma, a musa paraense, ex-integrante da Banda Calypso, de 46 anos, recuperou-se da covid-19, mas ainda enfrenta as sequelas da doença. Em entrevista a Uol, ela revelou que acredita ter sido contaminada por duas vezes, ganhou peso e perdeu parte da respiração, além do desempenho funcional da cabeça e dos movimentos corporais. As informações são da TV Foco.

“Gente, teve muito impacto. Eu sofri sozinha, não quis preocupar minha família, meus filhos, nem meus amigos. Eu fiquei inchada, como se fosse obesa. Teve uma noite que eu não conseguia respirar”, revelou Joelma à publicação.

“Essa doença afetou minha visão, minha mente, minha audição. Eu fiquei preocupada. Eu preciso cantar. Quando voltei, foi uma sensação horrível. Precisei treinar minha mente e ir me adaptando. Recorri à fisioterapia”, completou a cantora.

O estado atual da cantora causou choque aos fãs. Ela tem postado uma série de fotos nas redes sociais, onde se mostra belíssima e muito bem de saúde, tranquilizando seus admiradores, após tanto desespero.

A cantora, depois de vencer o covid-19, chegou gravar um clipe com superprodução, realizou algumas apresentações no YouTube e surpreendeu os seguidores por conseguir manter suas performances impecáveis, como de costume.