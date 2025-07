João Vicente surpreende ao falar sobre traição: 'Eu perdoaria'

João Vicente surpreendeu o público durante o "Papo de Segunda" (GNT) de ontem (30) ao falar sobre traição. No programa, o galã deixou os parceiros surpresos ao revelar que perdoaria a parceira, caso fosse traído. A declaração do ator foi dada após Francisco Bosco defender que acha um erro terminar uma relação feliz por conta de infidelidade.

"Eu também. Seria um corno 'mansíssimo'. Vou eu acabar com a minha alegria por causa de, digamos, uma manobra mal calculada?", declarou o ator.

Esta não é a primeira vez que João Vicente dá sua opinião sobre o assunto. Anos antes, em outros programas, o intérprete de Renato Filipelli explicou seu ponto de vista sobre manter um relacionamento mesmo após um caso extraconjugal.

"Estou com a mulher da minha vida e a minha vida está ótima, um simples deslize não vai acabar com a minha alegria. Não posso deixar que um deslize dela bobo, porque bebeu demais ou sentiu atração por um sujeito que foi mais galante que eu, termine com a minha alegria. Então, sim, eu perdoaria um chifre", explicou o astro.