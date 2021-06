Jéssica Mueller revela como participantes iam ao banheiro em 'No Limite': 'Tinha que agachar'

A ex-sister do ‘BBB 18’ Jéssica Mueller, que participou das gravações de ‘No Limite’, contou na tarde desta quarta-feira (2), mais detalhes como os integrantes do programa mantêm a higiene com as precariedades impostas pelo reality show.

"Existia uma fossa, um buraco bem fundo, e a gente tinha que agachar para fazer número dois. Não tinha descarga, tinha papel higiênico. E se depilar? A gente não se depilava, não. Ficou matagal lá", revelou ao responder perguntas de seguidores sobre os bastidores do programa de resistência.

Logo em seguida, Jéssica disse que o grupo oponente não costuma saber quando os participantes são eliminados. Segundo a ex-bbb, a revelação ocorreu no dia seguinte, quando eles vão realizar a prova.