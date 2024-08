Jenna Ortega contou que recebeu fotos explícitas dela mesma alteradas por IA aos 14 anos

A atriz Jenna Ortega, 21 anos, revelou ter decidido deixar a rede social X, antigamente conhecida como Twitter, após ser surpreendida com fotos explícitas feitas a partir da imagem dela com ferramentas de inteligência artificial.

A artista recebeu as imagens na rede social, como contou ao jornal New York Times. Em entrevista, ela falou sobre a sua experiência no X.

Jenna Ortega conversava com a publicação para divulgar seus trabalhos em ‘Os Fantasmas Ainda se Divertem - Beetlejuice Beetlejuice’, continuação do clássico ‘Os Fantasmas Se Divertem’ (1988). O longa tem estreia marcada para setembro.

“Eu odeio IA [inteligência artificial]”, declarou a atriz. “Eu gostei de ter 14 [anos] e precisar fazer uma conta no Twitter e ver uma foto minha editada e explícita ainda criança? Não. É assustador. É errado”, acrescenta.

Depois a atriz lamentou as dinâmicas das redes sociais, contando que a primeira mensagem privada que recebeu foi uma foto não solicitada das partes íntimas de um seguidor: “É errado. É nojento. Mas olha só o problema, nós abrimos a caixa de Pandora. Bem, é assim que funciona. Agora já era. Vamos precisar lidar com as consequências”.

“Eu expressava meus posicionamentos políticos ou coisas pessoais, falava da minha empolgação com trabalhos e recebia esse tipo de coisa [imagens explícitas não solicitadas]. E é repulsivo e me fazia me sentir péssima. Me fazia me sentir desconfortável. [Então, um dia,] Eu acordei e pensei, ‘ah, eu não preciso mais disso’. Então eu saí!”, disse.