Irmã de Whindersson é acusada de plagiar Penhasco, música de Luísa Sonza; veja

A irmã de Whindersson Nunes, Hagda Kerolayne, foi um dos assuntos mais comentados na Web após ser acusada de copiar a letra da música Penhasco, lançada por sua ex-cunhada, Luisa Sonza, no álbum Doce 22. As informações são do Metrópoles.

Hagda lançou seu primeiro single, “Melhor Assim”, na quarta-feira (15). A faixa ainda conta com um clipe que tem participação de Maria Lina, ex-noiva do humorista. Nas redes sociais, os internautas até consideraram a hipótese da música ser uma resposta para a canção de Sonza.

“E a irmã do Whindersson que lançou uma música e é a cópia descarada de Penhasco?”, disse um. “A garota tentou fazer uma paródia em cima de Penhasco? Quero nem ver o tanto de hate que vai receber”, comentou outro. “Não, meus amores, mas Melhor Assim, da irmã do Whindersson, é uma resposta sem disfarce pra Penhasco, tem que admitir, mano, tá na cara”, se exaltou um terceiro.

Ao se pronunciar sobre as críticas, Hagda foi irônica: “Acordei com várias ligações. Várias mensagens, gente, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Como diria a filósofa Melody, ‘fale bem, ou fale mal, mas fale de mim, eu não tenho culpa se você não é feliz’”, disse.