Irmã de MC Daleste diz que ele previu que morreria como personagem de Isis Valverde

No documentário "MC Daleste — Mataram o Pobre Loco", lançado recentemente no Globoplay, Carol Pellegrini, irmã do funkeiro, revelou que ele teria 'previsto' a própria morte ao gravar uma cena da ficção. Antes da tragédia, Daniel, nome de batismo do cantor, teria dito que morreria como Sereia, personagem interpretada por Isis Valverde na minissérie "O canto da Sereia", da TV Globo, exibida seis meses antes do assassinato de Daleste.

Segundo ela, o cantor teria 'previsto' a tragédia seis meses antes, enquanto assistia o seriado de televisão com a família. "Estávamos todos na sala. A gente se reunia sempre na minha casa. Era "Sereia" o nome do seriado. No final do seriado eu lembro que essa moça morria em cima do palco. Ele vira para a família toda e fala: "Eu vou morrer exatamente desse jeito. Vou abrir me braços no palco e vou levar um tiro", narrou.

"Falei pra ele: 'para de falar besteira, Daniel. Você fica com graça que eu não vou deixar você cantar mais". Ele falou: "Não, só estou te contando como vai ser". Todo mundo ficou assustadíssimo com aquilo. Mas não levamos em consideração porque o Daniel sempre teve um humor muito ácido. Levamos como brincadeira. Depois do ocorrido a gente caiu em si", disse Carol no primeiro episódio da série documental.

"O canto da Sereia" tinha quatro episódios e foi exibida entre 8 e 11 de janeiro de 2013, seis meses antes da morte de MC Daleste.

O funkeiro Daniel Pellegrini tinha 20 anos quando foi baleado no dia 6 de julho de 2013 enquanto cantava no palco improvisado sobre uma carreta, para 5 mil pessoas, em uma comunidade de Campinas, em São Paulo. O documentário de quatro episódio disponível no Globoplay investiga o assassinato.