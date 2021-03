Internauta acusa Rita Lee de transfobia em post: ‘Dia de todas as mulheres, inclusive as de pau’

Aos 73 anos, Rita Lee foi cancelada na internet, nessa segunda-feira (8), após ser alvo de denúncias de transfobia na internet por post no Instagram que dizia: “Xereca’s Day! Não Viemos da costela do macho, somos filhas da Deusa-Mãe do universo”.

Seguidores, no entanto, consideraram a mensagem transfóbica. “Rita, hoje é dia de todas as mulheres sejam as de xereca, sejam as de pau. Por um dia das mulheres inclusivo a todas que fazem parte dessa luta”.

Revoltada, uma internauta escreveu: “’Xerecas day’ o c*r*lho, porque mulher também tem pau”. Outra fã resolveu alertar a cantora sobre o tom da postagem, afirmando que a expressão “’xerecas day’ é bem excludente, não inclui mulheres trans e travestis”.

No entanto, também teve quem concordou com a veterana. “Xerecas day, sim! Das 129 mulheres que foram queimadas, nenhuma era trans. Vão estudar a origem da data, que não é comemoração e sim política”, escreveu uma internauta, se referindo ao incêndio na Triangle Shirtwais Factory, em Nova York, no dia 25 de março de 1911, que é considerado por muitos como um dos marcos para a comemoração do Dia Internacional da Mulher.