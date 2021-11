Influenciadora pode ser presa por ir à balada após testar positivo para covid-19

A influenciadora Lary Bottino virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, nesta quinta-feira (25). Isso porque a ex-A Fazenda 13 pode ser multada e presa por infração de medida sanitária preventiva, após ser diagnosticada com covid-19 e, mesmo assim, ter ido à uma balada com amigas próximas, em São Paulo. As informações são do colunista Gabriel Perline.

De acordo com a coluna, Bottino foi à TV Record participar de um programa, na última quarta-feira (24). Mas, não conseguiu entrar na emissora porque testou positivo para o coronavírus. Apesar de ter ficado surpresa com o resultado, a influencer comentou que seria a quarta vez que ela contraiu a doença.

A blogueira teria sido levada para a casa com o intuito de cumprir quarentena, porém, decidiu ir a uma festa com duas outras influenciadoras, Maju Mazalli e Gabriela Rippi. Nos Stories, Lary compartilhou a noite de fora com as amigas e dançando na pista sem máscara.

Segundo o colunista, a blogueira comentou o crime de infração de medida sanitária preventiva e pode pegar de um mês até um ano de detenção. Além de pagar multa, prestando serviços comunitários.

Em nota, a assessoria de Lary afirmou que a moça está assintomática e tomou as duas doses da vacina. Mas, os internautas não perdoam e já estão cancelando a influencer nas redes sociais. Acompanhe a repercussão: