Influenciadora paraense Isis Vieira faz divulgação para Netflix Brasil

A influenciadora Isis Vieira foi escolhida para fazer um quadro de divulgação da Netflix Brasil para o perfil da plataforma de streaming no Tik Tok, chamado "Esbandalhou a Netflix". No primeiro episódio, já disponível na rede social, Isis satiriza a segunda temporada da série romântica "Bridgerton" usando gírias paraenses.

A edição faz uma montagem entre as imagens de Isis comentando a série com as falas dos personagens da produção. A paraense usa um vestido que se reporta às roupas de época usadas na série, em um cenário caseiro moderno, sentada à frente da televisão para assistir a série , ela começa a fazer caretas e diz: "Tem alguma coisa errada aí, rapaz".

A personagem de Isis passa a criticar a falta de fidelidade da série ao livro "Os Bridgertons", de Julia Quinn, explicando que é uma adaptação, pois alguns trechos foram suprimidos ou alterados do romance original. "A dona Netflix tá fazendo a série sem nem ao menos ler o livro", critica.

