Influenciadora e especialista em etiqueta famosa na web é internada no Rio após AVC

A influenciadora carioca Fernanda Britto, de 64 anos, está internada na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da influenciadora nesta sexta-feira (13/12), nas redes sociais. Fernanda, conhecida por suas dicas de etiqueta, passou mal no dia 22 de novembro, quando foi internada no Pilar Hospital, em Curitiba, e logo após transferida para o Rio de Janeiro por meio de UTI aérea, onde segue recebendo cuidados médicos.

Em um comunicado publicado no Instagram, a equipe da influenciadora pediu orações e energia positiva para Fernanda, ressaltando que ela está enfrentando um momento delicado em sua saúde.

“Sempre que possível, traremos novas atualizações e mais detalhes sobre seu estado de saúde”, informaram, com gratidão e carinho.

Fernanda já enfrentou desafios de saúde ao longo de sua vida, incluindo ser uma das primeiras pessoas no Brasil a receber transplantes de rim e pâncreas. Em 2022, mesmo com as vacinas contra a COVID-19 em dia, contraiu a doença e passou 150 dias internada.

Após se recuperar, ela se reinventou e começou a investir em sua carreira digital, com a sugestão do criador de conteúdo Kadu Pacheco. Sua popularidade cresceu nas redes sociais, especialmente no TikTok e Instagram, onde já acumula quase dois milhões de seguidores.

Com quase cinquenta anos de experiência na área de etiqueta, Fernanda começou sua carreira recebendo delegações estrangeiras e executivos no Rio de Janeiro. Atualmente, com o perfil “Fernanda Britto Protocolo”, ela compartilha seus ensinamentos de etiqueta de maneira digital.