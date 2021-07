Influencer assume relacionamento com Gabriel Jesus

Após o jogador Gabriel Jesus e Raiane Lima surgirem juntos na cidade de Serra Talhada, em Pernambuco, a influenciadora decidiu assumir o romance com o camisa nove da Seleção Brasileira.

Ela usou a sua rede social para confirmar que está com o craque, e aproveitou para falar do ex-namorado, o secretário de turismo do Estado e deputado estadual, Rodrigo Novaes.

“Primeiro de tudo, eu tenho 20 anos, sou maior de idade faz tempo! Segundo, que não estava namorando ninguém quando conheci o Gabriel. Hoje estamos em um relacionamento, sim, mas que só diz respeito a nós dois. Somos solteiros, livres, e qualquer coisa fora disso é fofoca e crueldade“, escreveu Raiane aos seus 232 mil seguidores. Inclusive, a moça apagou todos os posts da rede social.

“Não tenho contato com ele”, complementou sobre o romance com o político pernambucano, quando ele ainda era casado com a médica Marina Cantarelli, com quem teve dois filhos. “Sobre o que vem sendo falado do Rodrigo, não tenho contato com ele e sua vida está sendo exposta de maneira absolutamente injusta, com inverdades, assim como a minha”.

Na última terça-feira (13), a jovem pegou o jatinho de Gabriel Jesus e veio com ele de volta para o Rio de Janeiro. Foi a segunda vez que o jogador visitou a cidade de Raiane.

Desta vez, o camisa nove até passou no Haras Líder, que cria cavalos puro sangue da raça Quarto de Milha, onde pretende investir. Cada animal custa cerca de R$ 150 mil. No local, ele posou com os funcionários e também tirou fotos andando à cavalo.