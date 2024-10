Humorista Paul Cabannes sofre acidente de carro e é levado ao hospital

Paul Cabannes, humorista francês, sofreu um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (06). Ela tinha acado de sair do Teatro Polytheama, em Jundiaí (SP), onde havia apresentado o seu show. O acidente ocorreu na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em São Paulo, por volta de 0h30.

No carro estavam também a filha do humorista, uma amiga da filha e o motorista. Eles foram encaminhados para o Hospital Metropolitano, e segundo informações todos estão bem.

Nas redes sociais, Cabannes contou que o condutor do veículo que provocou o acidente dirigia a 200 km/h quando colidiu com a traseira do veículo em que ele estava. Segundo o humorista, o carro dele bateu em uma barreira e capotou algumas vezes.

“Eu só lembro da pancada fortíssima, vidros explodindo. Em seguida, acordar contra uma barreira de segurança. Tive amnésia de alguns minutos”, relatou.

Segundo Cabannes, o carro fornecido pela produção do artista era blindado. “Foi isso que salvou minha vida”.