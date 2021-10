Humorista Carlos Alberto de Nóbrega é diagnosticado com arritmia e vai realizar cateterismo

Aos 85 anos, o comediante Carlos Alberto de Nóbrega vai precisar passar por um cateterismo, nesta quinta-feira (21), após ser internado na terça-feira (19) em um hospital paulista diagnosticado com uma arritmia cardíaca leve. As informações são da Revista Quem.

De acordo com a assessoria da esposa dele, a médica Renata Domingues, o humorista da ‘Praça É Nossa’, do SBT, na última semana sentiu leve tontura enquanto gravava no canal e precisou ser encaminhado para um hospital. Lá, ele precisou realizar alguns exames e deverá se submeter a cirurgia nas próximas horas.

Ainda segundo os assessores, Carlos Alberto de Nóbrega deverá receber alta na segunda-feira (25).