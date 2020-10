Hariany Almeida surpreende fãs ao anunciar fim do namoro com DJ Netto: ‘Lembrarei com carinho’

Os dois se conhecem durante o confinamento na “A Fazenda 11”, quando ficaram apenas amigos. Em junho deste ano, no Dia dos Namorados, eles assumiram o namoro.

A ex-BBB Hariany Almeida anunciou nas redes sociais nesta terça-feira (27), o fim do seu relacionamorado com o DJ Netto, juntos há quatro meses. Em uma publicação comovente, a influencer agradeceu ao ex pelo tempo que os dois passaram juntos e destacou que ela e Netto continuam amigos.

"Por onde começar? Bom...primeiro eu quero te agradecer por ter feito parte da minha vida, acredito que no tempo que ficamos juntos fizemos muito bem um para o outro, obrigada por ser esse cara de um coração gigante, obrigada por todo cuidado que sempre teve comigo...", elogiou.

"Estamos encerrando esse ciclo mas pode ter certeza que sempre lembrarei com carinho tudo de bom que vivemos, o carinho, admiração e respeito que eu tenho por ti nunca vai passar. Que você seja muito feliz, sempre estarei torcendo aqui por você!!!!! Agora não mais como namorada, e sim como amiga, Netto DJ", completou Hariany, que escolheu uma foto de mãos dadas com o rapaz para ilustrar o post.

Os dois se conheceram durante o confinamento no reality show “A Fazenda 11”, quando ficaram apenas amigos. Hariany na época teve um envolvimento com o campeão da edição, Lucas Viana, enquanto Netto engatou em um namoro com Aricia Silva que, quando soube do envolvimento do novo casal, se disse muito chateada com a amiga.