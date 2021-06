Gusttavo Lima formaliza venda milionária da agenda de shows de 2022

Gusttavo Lima participou de um coquetel, na noite da segunda-feira, 7, em São Paulo, para anunciar formalmente a parceria com o fundo de investimentos Four Even, que comprou antecipadamente a agenda de shows do cantor de 2022. O valor do negócio foi estimado em R$ 100 milhões, mas a cifra não foi confirmada na divulgação feita pelo fundo. O pacote prevê 192 apresentações do astro por todo o Brasil.

Gusttavo e os empresários do Four Even anunciaram oficialmente a parceria durante o coquetel. O fundo vai administrar a agenda de shows dele em parceria com o escritório Balada Eventos.

“Estamos confiantes de que 2022 será um ano promissor para o mercado de shows. Gusttavo Lima é um dos maiores artistas do Brasil e com potencial de continuar crescendo ainda mais no cenário da música e do entretenimento, por isso, apostamos nele para iniciarmos esse fundo. Antes de colocarmos a ideia em prática, foram realizados diversos estudos baseados em modelos internacionais e estamos bem estruturados para o que vem por aí”, comentam os empresários Bete Dezembro e Léo Góes.

“Estou muito feliz por fazer parte de tudo isso. É a primeira vez que vemos um fundo desse no Brasil e acredito que ele veio realmente para mudar a forma de fazermos entretenimento e música no nosso país. Além disso, é algo que vai movimentar o mercado financeiro de uma forma diferente, o que será muito saudável para todos os envolvidos. Como diz o ditado: sozinho, podemos ir para algum lugar, mas, juntos, somos imbatíveis. Sucesso a todos!”, comemorou Gusttavo Lima.

O fundo é operado pela Contea Capital, corretora especializada em fundos de investimentos estruturados, e tem uma proposta de estruturação para o mercado artístico brasileiro, especialmente no mercado musical, que une o talento artístico à capacidade de gestão e investimento de empreendedores do meio.