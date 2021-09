Gretchen muda radicalmente o visual e aparece plena nas redes sociais

Na noite terça-feira (14), Gretchen surpreendeu seus fãs ao compartilhar um vídeo do seu novo visual no Instagram. Cansada do cabelo curto, ela adotou um baita mega hair castanho e apareceu com os cabelos longos e ondulados.

A publicação garantiu mais de 2 mil comentários para a autora de 'Conga', inclusive das coleguinhas Simone e Simaria. "Arrasou!!!", escreveu o perfil da dupla sertaneja. "Arrasou lindona! Quando eu crescer quero ser igual a vc!! rsrs", comentou uma fã. Já outros aproveitaram para elogiar o visual anterior. "Esse cabelo curto fica uma graça em você", apontou um seguidor.

Mais tarde, ela retornou ao Instagram para publicar um vídeo ao lado do seu marido, Esdras, dançando o remix do sucesso "Cold Heart", colaboração entre Elton John e Dua Lipa, assista: