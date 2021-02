Gretchen manda recado a críticos sobre 'coach de vida': 'Disposta a atender mal-amadas'

Gretchen, que anunciou que vai abrir um curso como “coach de vida”, mostrou que não se deixou abalar pelas críticas contra seu novo projeto. Depois de ter sido acusada de "não ter moral para dar conselhos", ela reiterou que confia na própria capacidade de guiar a mentoria e ainda alfinetou afirmando que o curso também está disponível para "haters e mal-amadas".

"Quero dizer para aquelas pessoas, aqueles haters que sempre entram para falar coisas que não devem, para achar que vão incomodar, para querer me deixar com a autoestima baixa... Gente, eu não tenho esse problema. Quero dizer para vocês, que estão incomodados por eu estar dando uma mentoria, que isso não me abala, que não estou incomodada com os comentários de vocês. A única coisa que tenho feito é bloquear e excluir", retrucou Gretchen.

A cantora aproveitou para alfinetar algumas das mulheres que a criticam, insinuando que elas têm inveja de seu casamento com o músico paraense Esdras de Sousa. Apesar de não mencionar nomes, o recado veio um dia depois de Sarah Sheeva indicar que Gretchen fizesse um curso para não se separar do novo marido.

"Pessoas que, de repente, passaram pela vida dele e que estão incomodadas de eu estar no lugar de vocês, ou até de vocês não terem dado valor, não estou preocupada. Só quero dizer que até vocês eu posso atender. Para, quem sabe, ajudar vocês a se amarem, a descobrirem a mulher que são. Inclusive fazer com que vocês consigam sucesso e vitória na vida, como eu tenho conseguido na minha", ironizou.

"Estou disposta a atender até vocês, haters e mulheres mal-amadas", concluiu Gretchen.