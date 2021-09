Gracyanne Barbosa posta ‘antes e depois’ de mudanças no corpo e choca web

A dona de um físico ultra musculoso Gracyanne Barbosa deixou os internautas de boca aberta, na última quarta-feira (1), ao mostrar um antes e depois seu. Em um dos cliques, ela aparece bem nova, antes de conquistar o shape sarado. As informações são do portal IG.

“Essas duas fotos, me fazem pensar, naquilo que sempre falo e tanto acredito “QUERER, PERSISTIR e CONSEGUIR”, escreveu na legenda da publicação. Veja:

De acordo com a influencer, o resultado positivo do corpo é fruto de muita dedicação e esforço. “As pedras no caminho e os julgamentos que recebi, me impulsionaram pra chegar, muito além do que eu imaginava! Eu escolhi acreditar em mim e essa foi a melhor escolha”, continuou.

Na publicação, Gracyanne recebeu vários elogios. “Eu quero esse foco, um dia eu chego lá”, disse MC Rebeca. “Linda dos dois jeitos”, elogiou uma fã. “Inspiração para todos nós”, escreveu um terceiro.