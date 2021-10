Gloria Pires rebola ao lado de Maisa em vídeo de funk: 'Dando um close'

Gloria Pires e Maisa surpreenderam seus seguidores do Instagram ao aparecerem juntas fazendo uma 'dancinha' viral da internet. No registro, filmado durante as gravações do filme 'Desapega', onde interpretarão mãe e filha, as atrizes dançaram ao som do funk 'Trava na pose, chama no zoom, dá um close'. As informações são do Uol.

Mostrando que tem boa sintonia para a dança, Gloria Pires arrasou no passinho. "Dando um close com @gpiresoficial nos bastidores de @desapegafilme", escreveu Maisa no Instagram, confira:

O vídeo foi elogiado pelos seguidores das artistas e recebeu inúmeros comentários. "Maísa treina mais, glorinha deu aula nessa dancinha", disse uma. "Maisa acabou de zerar tudo, pois gravou um vídeo com a maior, a melhor, Ruth e Raquel", comentou outra. "Gloria, faz mais tiktok, por favor!! Tu num sabe como tu me deixa feliz mulher", confessou outro.

Em outro vídeo, agora com mais atores do elenco, Gloria mostrou que tá por dentro das dancinhas, veja:

O longa ‘Desapega’ ainda não tem data de estreia, mas conta com a direção de Hsu Chien, também responsável pelos filmes 'Ninguém Entra, Ninguém Sai' e 'Quem Vai Ficar com Mário?’. O elenco traz nomes como Marcos Pasquim, Matheus Costa, Malu Valle, Wagner Santisteban, Polly Marinho e Carol Bresolin.