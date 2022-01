Globo confirma estreia de 'Pantanal', mas gravações teria sido suspensas no Projac devido à Covid

A estreia do remake de "Pantanal", estrelado pela atriz Alanis Guillen (Malhação- Toda forma de amar), foi confirmado para o próximo dia 14 de março, em publicação do GShow, na tarde desta quinta-feira, 6. Poucas horas depois, o cancelamento das gravações no Projac, no Rio de Janeiro foi noticiada pela Veja.

A capital carioca tem enfrentado um aumento de casos da doença devido ao avanço da variante ômicron.

Segundo a publicação, o diretor da novela, Rogério Gomes, testou positivo para a Covid, assim como pelo menos outras sete pessoas da produção.