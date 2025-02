Gkay e Tiago Abravanel prestigiam abertura do Carnaval de Recife

A influenciadora Gkay e o cantor e ator Tiago Abravanel marcaram presença na abertura do Carnaval de Recife, que ocorreu na noite desta quinta-feira (27), no Marco Zero, um dos pontos turísticos da capital pernambucana.

Além de curtir a folia, Gkay também esteve no local gravando conteúdo para um aplicativo de vídeos. Durante a gravação, que aconteceu durante o show do cantor Ney Matogrosso, a influenciadora se encontrou com o prefeito João Campos e a primeira-dama, a deputada federal Tábata Amaral.

Em seguida, Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, chegou ao evento e se encontrou com Gkay. O Carnaval de Recife segue até terça-feira (5) e é considerado um dos maiores do Brasil.