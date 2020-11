Giulia Costa emociona ao falar sobre saudade de Marcos Paulo: ‘8 anos sem você’

Giulia Costa fez uma publicação emocionante em seu Instagram nesta quarta-feira (11), para falar sobre os oitos anos da morte do pai, Marcos Paulo, vítima de uma embolia pulmonar, em 2012. Com uma foto de infância ao lado do diretor de TV, ela abriu o coração sobre a saudade.

"8 anos sem você comigo. Que doideira, quando tempo... Quanta coisa a gente tinha para viver junto, você não viveu comigo meu primeiro beijo, meus 15 anos, meu primeiro namorado, minha primeira carteira de motorista, minha escolha de faculdade, meu primeiro trabalho, minhas primeiras responsabilidades. Hoje é um dia de muitas conquistas pra mim, eu tô me sentindo tão adulta, tão mulher, sabe?", escreveu a atriz na publicação.

"Queria que você sentisse isso comigo, e ficasse triste mas orgulhoso pq sua caçula ta crescendo. É claro que eu morro de saudade de você, mas morro de saudade de dizer a palavra pai, sabia? Que delícia de palavra, que delícia de sentimentos ela traz. As minhas fotos suas e com você tão acabando, depois disso vai restar só a memória? E se eu perder a memória? Esquecer algum detalhe? Tenho medo", afirmou.

"Fico pensando, você foi tão cedo, levou tanta coisa embora, e deixo tanta também... Só quero seu bem sempre, sua paz, nossa paz. Que você possa estar descansando onde você está, deixa que a gente cuida daqui. Queria ter mais tempo com você. Te amo, ich liebe dich. Os 8 anos sem você é a infinidade da minha saudade", complementou Giulia.